Названы 5 ключевых принципов развития финансового сектора Казахстана до 2030 года

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года, разработанный по поручению главы государства, передает Zakon.kz.

Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.

Для достижения цели концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:

обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;

создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;

поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;

развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;

повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.

Для достижения указанной цели определены семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка и четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.

Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе. Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций. Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг. Финансирование экономики и развитие банковского сектора. Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов. Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики. Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.