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Законодательство РК

Названы 5 ключевых принципов развития финансового сектора Казахстана до 2030 года

Финансы Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года, разработанный по поручению главы государства, передает Zakon.kz.

Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.

Для достижения цели концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:

  • обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;

  • создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;

  • поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;

  • развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;

  • повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.

Для достижения указанной цели определены семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка и четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.

  1. Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе.

  2. Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций.

  3. Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.

  4. Финансирование экономики и развитие банковского сектора.

  5. Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов.

  6. Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.

  7. Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.

Реализация стратегических направлений, задач и инициатив концепции требует скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов, организаций и участников финансового рынка. В этих целях разработан детальный план мероприятий по реализации концепции, включающий все инициативы, сроки их реализации и ответственных исполнителей.Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова

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