Названы 5 ключевых принципов развития финансового сектора Казахстана до 2030 года
Концепция предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.
Для достижения цели концепции определены пять ключевых принципов развития финансового рынка:
обеспечение положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост;
создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг;
поддержание финансовой стабильности, ориентированное на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов;
развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций;
повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей.
Для достижения указанной цели определены семь стратегических направлений развития финансового сектора, три из которых имеют кросс-секторальный характер и актуальны для всех сегментов финансового рынка и четыре стратегических направления содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка.
Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовой системе.
Развитие инноваций, финансовых технологий, новых бизнес-моделей и компетенций.
Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.
Финансирование экономики и развитие банковского сектора.
Развитие рынка страхования как инструмента защиты финансовых интересов.
Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.
Развитие небанковского сектора и микрофинансирования.
Реализация стратегических направлений, задач и инициатив концепции требует скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов, организаций и участников финансового рынка. В этих целях разработан детальный план мероприятий по реализации концепции, включающий все инициативы, сроки их реализации и ответственных исполнителей.Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова