Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Павлодаре

Девочка выпала из окна Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 1 июля. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:23, сообщает Zakon.kz.

Бригада была на месте через 4 минуты. Девочка 2019 года рождения упала с четвертого этажа.

С множественными травмами и ушибами ребенок доставлен в ближайший стационар – областную многопрофильную больницу имени Султанова.

Ребенок 2019 года рождения находится в реанимационном отделении детской областной больницы. Диагноз – «ЗЧМТ, ушиб головного мозга, тупая травма живота». Ребенок в сознании. На сегодня состояние средней степени тяжести, стабильное. Пресс-служба УЗ Павлодарской области

Читайте также

Трое мужчин едва не утонули на Капшагайском водохранилище

В Иране произошло землетрясение магнитудой 6, 1 – есть погибшие

Аферист выманил 17,5 млн тенге у жителей Усть-Каменогорска

Константин Вноровский
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
Туристка из Австрии погибла в Египте
Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу
Достоевский в Казахстане
Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе
Кардиологи назвали оптимальную длину сна
Здоровое сердце – кардиологи назвали оптимальную продолжительность сна
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления