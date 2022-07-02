Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 1 июля. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:23, сообщает Zakon.kz.
Бригада была на месте через 4 минуты. Девочка 2019 года рождения упала с четвертого этажа.
С множественными травмами и ушибами ребенок доставлен в ближайший стационар – областную многопрофильную больницу имени Султанова.
Ребенок 2019 года рождения находится в реанимационном отделении детской областной больницы. Диагноз – «ЗЧМТ, ушиб головного мозга, тупая травма живота». Ребенок в сознании. На сегодня состояние средней степени тяжести, стабильное. Пресс-служба УЗ Павлодарской области
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