Трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Павлодаре

Инцидент произошел 1 июля. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:23, сообщает Zakon.kz.

Бригада была на месте через 4 минуты. Девочка 2019 года рождения упала с четвертого этажа.

С множественными травмами и ушибами ребенок доставлен в ближайший стационар – областную многопрофильную больницу имени Султанова.