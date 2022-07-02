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Биржевая цена на сахар в Казахстане оказалась в два раза ниже магазинной

пакет Фото: Zakon.kz
Биржевые цены на пшеницу составили 168 тыс. тенге за тонну, на сахар – 450 тыс. тенге. Об этом свидетельствуют результаты торгов минувшей недели на бирже Евразийская торговая система, передает Zakon.kz.

Как пишет eldala.kz, 1 июля на ETS были заключены четыре сделки по продаже пшеницы третьего класса (условие поставки EXW) в общем объеме 24 тыс. тонн. Цена за тонну составила 168 тыс. тенге, покупатели за всю партию уплатили 4 млрд 32 млн тенге.

Помимо того, был реализован сахар в объеме 1017 тонн по цене 450 тыс. тенге за тонну. Общая стоимость лота – 457 млн 650 тыс. тенге.

При этом в казахстанских магазинах наблюдается дефицит сахара, а цены на него доходят до 800 тенге за кг.

Ранее министр Бахыт Султанов объяснил, почему дорожает сахар. Напомним, по подсчетам аналитиков, годовое удорожание сахара по Казахстану составило 60,5%.

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22 июня депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев возмутился ростом цен на социально значимые товары, особенно на сахар. Мажилисмен отметил, что сахарный ажиотаж, который начался четыре месяца назад, до сих пор не утихает среди населения.

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По его словам, дальнейшее повышение цен на социально значимые продукты питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения. 

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