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Токаев принял главу Центральной избирательной комиссии

ЦИК доклад глава Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума.

Кроме того, главе государства доложили о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и подходов к профессионализации избирательных органов Казахстана.

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