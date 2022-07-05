Токаев принял главу Центральной избирательной комиссии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта Акорды, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума.

Кроме того, главе государства доложили о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и подходов к профессионализации избирательных органов Казахстана.