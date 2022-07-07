Горячую воду отключат в двух районах Алматы

Фото: Zakon.kz

В двух районах Алматы временно отключат горячую воду в ряде жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского районов Алматы, сообщает Zakon.kz.

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