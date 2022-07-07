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Горячую воду отключат в двух районах Алматы

отключение горячей воды, Алматы Фото: Zakon.kz
В двух районах Алматы временно отключат горячую воду в ряде жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского районов Алматы, сообщает Zakon.kz.

C 11 по 15 июля:

  • Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева;

  • Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская;

  • Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда;

  • Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.

C 11 июля по 1 августа:

  • Райымбека – Жуалы – Абая – Алтын орда.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

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