Горячую воду отключат в двух районах Алматы
Фото: Zakon.kz
В двух районах Алматы временно отключат горячую воду в ряде жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского районов Алматы, сообщает Zakon.kz.
C 11 по 15 июля:
Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева;
Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская;
Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда;
Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.
C 11 июля по 1 августа:
Райымбека – Жуалы – Абая – Алтын орда.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
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