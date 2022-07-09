Инфляция в Китае превысила прогноз аналитиков

Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июне 2022 года вырос на 2,5% за год. Это оказалось немного выше ожиданий аналитиков. Об этом говорят данные государственного статистического управления КНР, передает Zakon.kz.

Эксперты прогнозировали, что рост CPI в июне составит 2,4% против 2,1% в мае.

CPI в городах в июне в годовом выражении вырос на 2,5%, а в сельской местности – на 2,6%. Продовольственные товары в июне подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 2,5%, потребительские — на 3,5%, услуги — на 1,7%, пишет 1prime.ru.

При этом индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении вырос на 6,1% при прогнозе в 6%, против 6,4% месяцем ранее.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%. Однако власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.