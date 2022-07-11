Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как избежать монополии в сфере платных парковок – ответ АЗРК

машины и парковки в Алматы Фото: aparking
Автолюбители в крупных городах Казахстана то и дело обсуждают работу операторов платных парковок. Речь заходит о тарифе и отсутствии конкуренции в этой сфере. Zakon.kz узнал, планирует ли АЗРК повлиять на сферу платных парковок и развить конкуренцию в этом секторе.

Первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов рассказал, что развитие конкуренции в сфере платных парковок ограничено тем, что мест для парковок в городах не так много.

Сегодня реализация проекта платных парковок осуществляется путем отбора акиматами оператора, которому предоставлены исключительные права на организацию парковочного пространства и сбора средств. По сути это ограничение конкуренции, то есть мы выбираем только одну компанию, которая занимается организацией парковочных пространств. Первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов

Иными словам, государство чисто физически не может пустить несколько поставщиков услуг на одну и ту же парковку. Но, в соответствии с Предпринимательским кодексом, необходимо проводить конкурсный отбор единых операторов парковок.

Задача антимонопольного органа и акимата заключается в обеспечении равного доступа к участию в этом конкурсе, а также в применении обоснованной стоимости услуг оператора. Мы уже внесли изменения в Предпринимательский кодекс, определили, что в случае создания субъектов рынка или предоставления действующим субъектам рынка исключительных прав, они должны быть включены в реестр субъектов рынков, обладающих исключительными правами, а стоимость их услуг будет согласована с нами. Также будет ограничена их деятельность на смежных рынках. Первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов

Другой вариант развития конкуренции – выдавать территории для платных парковок в разных районах одного города разным компаниям. Но этот вопрос, по словам Ахметова, требует дополнительного изучения. А пока антимонопольный орган должен включить всех операторов платных парковок в один реестр, согласовать их цену на платные парковки, рассмотрев их тариф, и утвердить обоснованную цену на платную парковку.

Читайте также

«Самрук-Қазына» утроил чистый доход за прошедший год

Как рассчитываются отпускные в Казахстане

Курс доллара упал на 9 тенге

Альберт Ахметов
Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
курс валют в обменных пунктах Алматы, Шымкента, Нур-Султана
Курсы валют на 11 июля в обменных пунктах Казахстана
двор, Алматы
Вооруженный мужчина в Алматы: стали известны причины перестрелки
любовь гороскоп эмоции
«Я тебя люблю»: кто из знаков зодиака первым не способен проявить чувства
красная зона
Алматы приближается к «красной» зоне по COVID-19
Kaspi рассрочка
Kaspi Жұма пройдет 15, 16 и 17 июля
столица Казахстана
В Нур-Султане появится новый район
помощь
Пенсионер повесился в своей комнате в доме престарелых в Уральске
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления