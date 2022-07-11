Как избежать монополии в сфере платных парковок – ответ АЗРК

Автолюбители в крупных городах Казахстана то и дело обсуждают работу операторов платных парковок. Речь заходит о тарифе и отсутствии конкуренции в этой сфере. Zakon.kz узнал, планирует ли АЗРК повлиять на сферу платных парковок и развить конкуренцию в этом секторе.

Первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов рассказал, что развитие конкуренции в сфере платных парковок ограничено тем, что мест для парковок в городах не так много.

Сегодня реализация проекта платных парковок осуществляется путем отбора акиматами оператора, которому предоставлены исключительные права на организацию парковочного пространства и сбора средств. По сути это ограничение конкуренции, то есть мы выбираем только одну компанию, которая занимается организацией парковочных пространств. Первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов

Иными словам, государство чисто физически не может пустить несколько поставщиков услуг на одну и ту же парковку. Но, в соответствии с Предпринимательским кодексом, необходимо проводить конкурсный отбор единых операторов парковок.

Задача антимонопольного органа и акимата заключается в обеспечении равного доступа к участию в этом конкурсе, а также в применении обоснованной стоимости услуг оператора. Мы уже внесли изменения в Предпринимательский кодекс, определили, что в случае создания субъектов рынка или предоставления действующим субъектам рынка исключительных прав, они должны быть включены в реестр субъектов рынков, обладающих исключительными правами, а стоимость их услуг будет согласована с нами. Также будет ограничена их деятельность на смежных рынках. Первый заместитель председателя АЗРК Рустам Ахметов

Другой вариант развития конкуренции – выдавать территории для платных парковок в разных районах одного города разным компаниям. Но этот вопрос, по словам Ахметова, требует дополнительного изучения. А пока антимонопольный орган должен включить всех операторов платных парковок в один реестр, согласовать их цену на платные парковки, рассмотрев их тариф, и утвердить обоснованную цену на платную парковку.