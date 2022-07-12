Более девяти тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 63 странах мира

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о том, что на следующей неделе будет рассматриваться эффективность мер противодействия заболеванию, передает Zakon.kz.

Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберется на следующей неделе и рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой, – цитируют РИА Новости главу ВОЗ.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.