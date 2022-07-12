Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более девяти тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в 63 странах мира

иссдедование Фото: pixabay
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о том, что на следующей неделе будет рассматриваться эффективность мер противодействия заболеванию, передает Zakon.kz.
Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберется на следующей неделе и рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия и даст рекомендации о том, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой, – цитируют РИА Новости главу ВОЗ.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

Читайте также

В Алматы ввели карантинные ограничения

В России выявили первый случай оспы обезьян

Где алматинцы могут вакцинироваться Pfizer

Елена Беляева
Оспа обезьян ВОЗ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления