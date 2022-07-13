Украденную во Франции реликвию «Драгоценная Кровь Христа» нашли в Нидерландах

Ковчег нашел нидерландский арт-детектив Артур Бранд. По словам специалиста, воры поняли, что не смогут продать эти предметы коллекционерам, и решили от них избавиться, передает Zakon.kz.

Как пишет France24, реликвию украли в ночь на 2 июня. Полиция сразу начала расследование преступления.

Согласно версии детектива, вор спрятался в храме перед закрытием, а затем скрылся с реликвией и другими предметами аббатства. Их вернули через месяц после похищения, в ночь на 1 июля. Незнакомец положил их в картонную коробку и оставил ее у двери квартиры Бранда.

Уточняется, что экспертам еще предстоит оценить подлинность ковчега.

Расследование продолжается.

«Драгоценная Кровь Христа» представляет собой золотой ковчег высотой около 30 см, внутри которого хранятся два металлических сосуда с каплями крови Иисуса, собранной во время распятия. Реликвия хранилась в аббатстве более тысячи лет.