Токаев о системе медстрахования: Результатов нет

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что система медстрахования не оказалась полезной, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что по сравнению с развитыми странами, в частности, со странами ОЭСР, в Казахстане ситуация намного хуже по смертности от хронических заболеваний.

Она у нас очень высокая. Несмотря на увеличение объема финансирования медицины, не находят решения проблемы, накопившиеся в этой сфере. Система медстрахования не оказалась полезной, конкретных результатов нет. Более 3 млн человек оказались за бортом медицинского страхования. Из-за этого они не могут получить в полном объеме медпомощь. Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам внести предложения по развитию медицинской сферы.