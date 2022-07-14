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Президент справедливо раскритиковал госорганы – экспертное мнение

Ерсултан Жансейтов Фото: Из личного архива Ерсултана Жансейтова
Повестка прошедшего расширенного заседания правительства включила в себя практически все жизненно важные для казахстанцев вопросы и коснулась всех сфер и отраслей нашей экономики, прокомментировал Zakon.kz эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансейтов.

Правительство в лице премьер-министра отчиталось о социально-экономическом развитии страны за первое полугодие. Так, по официальным данным, рост ВВП составил 3,4%, в то время как инфляция ускорилась до рекордных 14,5%. Из 207 поручений президента было выполнено только 91, то есть меньше половины. В этой связи практически все ведомства и госорганы были конструктивно и справедливо раскритикованы президентом, рассказал эксперт.

Глава государства отметил текущие геополитические факторы стабильности, а именно – растущую всемирную инфляцию, что представляет долгосрочную угрозу не только для Казахстана, но и для всех государств мира. Поэтому первостепенной и наиболее важной на сегодняшний день задачей является обуздание роста этой инфляции. Так, по имеющимся данным, продовольственная часть достигла 19,2%, а ряд продуктов подорожали до 80%. Это очень много. Эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансейтов

В сложившейся ситуации имеются определенные недостатки в работе правительства и глав регионов, на что справедливо указал президент. По его словам, не предпринимаются отвечающие законам рынка меры для сдерживания инфляции.

Специалист считает, что другим нарастающим геополитическим вызовом в настоящее время является вопрос продовольственной безопасности, поэтому его надо решать оперативно и качественно.

В данном контексте глава государства отметил сильную зависимость Казахстана от импорта в агропромышленном секторе. К примеру, урожайность растениеводства значительно отстает от мировых показателей, а обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%. Ерсултан Жансейтов

По мнению политолога, настораживает и ситуация с дефицитом сахара в стране. Для решения этой проблемы президент поручил правительству в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли, что говорит о серьезности данного вопроса.

Другой важный вопрос – массовое обновление парка сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Как подчеркнул глава государства, без развитого агропромышленного комплекса нет смысла говорить об обеспечении продовольственной безопасности.

Также чувствительным моментом является неравномерность доходов в разных регионах страны. Несмотря на средний декларируемый рост доходов населения 5% в последние годы, доходы жителей Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей не достигают среднереспубликанского уровня. А в Кызылординском регионе они и того ниже. А ведь акимам было дано поручение ежегодно создавать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. жителей. Этот показатель, то есть увеличение количества рабочих мест, должен быть ключевым при оценке эффективности деятельности региональных руководителей, о чем президент опять был вынужден напомнить на заседании. Ерсултан Жансейтов

Говоря о Мангистауской области, глава государства подчеркнул, что в регионе выстроена неправильная миграционная политика, а трудоустроить всех желающих в нефтегазовой компании не представляется возможным, добавил эксперт.

Катастрофическая ситуация сложилась и в корпоративном кредитовании. Как отметил президент, даже мало-мальский проект приходится кредитовать либо за счет госинститутов развития, либо за счет займов в международных финансовых организациях. И это при том, что в банках имеются 11 трлн тенге высоколиквидных активов. Поэтому Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку и Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с правительством совершенствовать денежно-кредитную и налого-бюджетную политику, чтобы можно было вовлечь банки в кредитование реального сектора экономики. Ерсултан Жансейтов

Как рассказал эксперт, по-прежнему серьезной проблемой остается неэффективность нацкомпаний, а также низкая эффективность деятельности стабилизационных фондов.

По словам президента, стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц, «регулярно выявляются факты бюджетных хищений, а акимы утратили контроль  за расходованием госсредств», и сейчас эти вопросы требуют всестороннего и глубокого разбирательства, – сказал Жансейтов.

Помимо продовольственной безопасности, эксперт отметил важность энергетической  безопасности.

Отечественные НПЗ модернизируются практически каждый год, но, несмотря на это, в Казахстане возникает дефицит нефтепродуктов. В ходе проведенных проверок удалось выявить несколько сот фактов неплановых простоев на НПЗ. Это очень большая проблема, и в ближайшее время она может очень негативно отразиться на уборке урожая, так как к этому моменту в Казахстане может возникнуть дефицит дизельного топлива. Ерсултан Жансейтов

Чтобы поставить точку в этом деле, нужно выявить все группы и всех лиц, занимающихся хищением дизтоплива, и принять соответствующие меры, считает эксперт.

Как сказал президент, здесь существует годами налаженная схема вывоза отечественных нефтепродуктов в ближайшие государства. Надо перекрыть «кислород» расхитителям народного богатства и решить стратегически важный вопрос обеспечения энергетической  безопасности, – сказал Ерсултан Жансейтов.

 

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