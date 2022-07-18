Иностранная рабочая сила: кто работает в Казахстане
Фото: pixabay
В Казахстане официально трудится 16 061 иностранный гражданин. Такова статистика на 1 июля 2022 года, предоставленная Министерством труда и соцзащиты населения Казахстана, передает Zakon.kz.
В то же время в Казахстане 1766 работодателей привлекают к труду иностранную рабочую силу.
Официально в Казахстане трудятся граждане:
Китая – 3587 человек;
Турции – 1820 человек;
Индии – 1691 человек;
Узбекистана – 1563 человека;
Великобритании – 1123 человека.
Министерство труда и соцзащиты населения РК устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. Это необходимо для того, чтобы защитить внутренний рынок труда.
Министерство выполняет поручение главы государства. В этой связи оно сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4792 единицы (на 16%).
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