Казахстан стал больше продавать нефти и муки
Также, согласно информации ведомства, экспорт из Казахстана за январь – май 2022 года вырос на 59,1% и составил 34,2 млрд долларов.
Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:
сырая нефть (на 91,2%);
ферросплавы (на 61,1%);
уран (рост в 2,6 раза);
медь и катоды из меди (на 25,3%);
пшеница (на 61,3%);
сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в три раза);
уголь каменный (на 92,5%).
В свою очередь, товарооборот несырьевых товаров Казахстана за пять месяцев составил 25,3 млрд долларов, а экспорт этих товаров вырос на 34,7%.
Продажа муки (пшеничной или пшенично-ржаной) выросла на 86%.Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
Кроме того, в отчете сказано, что импорт в Казахстан за январь – май 2022 года вырос на 14,4% и составил 17,1 млрд долларов.
Рост импорта обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: кузова для автомобилей (рост в 2,4 раза), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи (на 41,6%), руды и концентраты медные (рост в 11,6 раза), изделия из черных металлов прочие (рост в 2,2 раза), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (на 45,1%), двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием (рост в 2,3 раза), телефонные аппараты (на 21,9%).Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
В итоге, основными торговыми партнерами Казахстана, по информации министерства, являются Россия, Китай и Италия.