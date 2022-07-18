Казахстан стал больше продавать нефти и муки

По данным Министерства торговли и интеграции, товарооборот Казахстана за пять месяцев 2022 года составил 51,3 млрд долларов. В ведомстве отмечают, что это на 40,7% выше, чем за аналогичный период 2021 года (36,5 млрд долларов), сообщает Zakon.kz.

Также, согласно информации ведомства, экспорт из Казахстана за январь – май 2022 года вырос на 59,1% и составил 34,2 млрд долларов.

Рост экспорта обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:

сырая нефть (на 91,2%);

ферросплавы (на 61,1%);

уран (рост в 2,6 раза);

медь и катоды из меди (на 25,3%);

пшеница (на 61,3%);

сера, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной (рост в три раза);

уголь каменный (на 92,5%).

В свою очередь, товарооборот несырьевых товаров Казахстана за пять месяцев составил 25,3 млрд долларов, а экспорт этих товаров вырос на 34,7%.

Продажа муки (пшеничной или пшенично-ржаной) выросла на 86%. Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Кроме того, в отчете сказано, что импорт в Казахстан за январь – май 2022 года вырос на 14,4% и составил 17,1 млрд долларов.

Рост импорта обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: кузова для автомобилей (рост в 2,4 раза), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи (на 41,6%), руды и концентраты медные (рост в 11,6 раза), изделия из черных металлов прочие (рост в 2,2 раза), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (на 45,1%), двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием (рост в 2,3 раза), телефонные аппараты (на 21,9%). Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В итоге, основными торговыми партнерами Казахстана, по информации министерства, являются Россия, Китай и Италия.