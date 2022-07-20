Почему растут цены на продукты – аналитик

Что влияет на рост цен и как его можно остановить? По словам независимого финансового аналитика Андрея Чеботарёва, почти никак.

Чеботарёв заявляет: когда во всем мире фиксируется значительный рост цен и инфляции, сдержать этот рост в отдельно взятом регионе не удавалось ни одной стране мира, скорее всего, не получится и у Казахстана.

Все, как отмечает эксперт, к чему приводят императивные запреты, – дефицит и черный рынок.

Можно попробовать сдерживать цены, сжимая пружину, но обычно это стоит очень много денег, но лишь на время способно замедлить неминуемое подорожание и ко всему отдалит процессы оздоровления и стабилизации экономики наравне с другими странами.

Не успела глобальная экономика начать восстанавливаться после шоков ковидных 2020-2021 годов, как в начале 2022 года последовал еще более тяжелый шок, вызвавший буквально тектонические сдвиги в мировой экономической системе. После начала конфликта России и Украины, когда произошло масштабное уничтожение пахотных земель, были разорваны логистические цепочки во всем мире, нарушено транспортное сообщение между рядом стран, а также санкционная война против одного из крупнейших интегрированных партеров Казахстана – России – привело к глобальному росту инфляции и цен абсолютно на все. Андрей Чеботарёв

В апреле, продолжает эксперт, Всемирный банк спрогнозировал, что мировые цены на продукты питания вырастут в этом году на 23%, намного опережая цены на сырье. Рост цен на энергоресурсы составит 50%.

Повышение цен на продовольственные товары, крупнейшими поставщиками которых выступают Россия и Украина, а также на удобрения было максимальным с 2008 года.

Например, во всем мире стоимость удобрений выросла почти на 100%, и эти дополнительные затраты сокращают количество удобрений, используемых в сельском хозяйстве, что наносит ущерб качеству урожая во всем мире. Рост цен на энергоносители был самым существенным с нефтяного кризиса 1970-х годов прошлого века. В прошлом году в мире энергоресурсы подорожали почти вдвое, продукты питания – на 31%. Общий накопленный рост составил уже более 50% на продукты питания. Аналитик

На рост цен в Казахстане, уточняет он, в настоящее время влияет даже не базовая ставка, а курс тенге, а также мировая тенденция роста цены на продовольствие и сырье для его изготовления.

Однако справедливости ради надо сказать, что базовая ставка в Казахстане – 14%, и это одна из самых высоких ставок в мире. Из-за нее ставки коммерческих кредитов формируются от 18-20%, ставки привлечения капитала правительством – от 14%, а квазигоссектором – от 16%.

С другой стороны, по его словам, основной канал роста инфляции — курсовой.

Основную долю роста заложили продукты, которые мы импортировали из России, и из-за роста курса вплоть до 9 тенге за один российский рубль они пропорционально выросли в цене. На цены российского импорта базовая ставка не влияет от слова совсем. Зато она влияет на оборотный капитал. Трейдеры, которые занимаются импортно-экспортной деятельностью, теряют доступ к кредитным линиям и так необходимому для работы оборотному капиталу. Из-за огромной стоимости кредита многие работают с пустыми складами – такая высокая стоимость фондирования, то есть привлечения ресурсов, невыгодна, а перекладывать ее в цену – значит еще больше поднимать инфляцию. Андрей Чеботарёв

К сожалению, заявляет эксперт, исследований, из чего же состоит казахстанская чашка кофе, килограмм масла или мяса, нет. Но когда-то в одном из агрохолдингов посчитали, из чего складывается стоимость одного литра молока: сырье – 10-25%, упаковочный материал – 10-25%, зарплата и налоги – 5-10%, маркетинг – 2-20%, топливо и энергия – 2-7%, запчасти и ремонт оборудования – 0,4-2,5%.

Казахстан, как интегрированная в глобальную экономика страна, также фиксирует рост цен на топливо, корма, запчасти и ремонт оборудования, металлы из-за курсовой разницы, а также потому, что корма растут в цене во всем мире.

Это подстегнуло общий рост инфляции и потребовало от производителей повышать зарплаты, что также вызывало рост стоимости конечного продукта. И повлиять на этот рост цен не можгут ни базовая ставка, ни специальные налоговые льготы. Например, в этом году уже понижали утилизационный сбор на автомобили и сельскохозяйственную технику, и это никак не отразилось на финальных ценах, они продолжили расти. При этом надо понимать, что этот сбор во всех странах, включая Казахстан, является заградительной и защитной мерой нашего рынка от импортеров для того, чтобы развивалось собственное производство. Аналитик

Более того, с этого года средства от утилизационного сбора идут в государственную, а не частную казну и распределяются на льготные программы и другие меры стимулирования спроса на внутреннем рынке.