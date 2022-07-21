В Беларуси самая высокая инфляция из стран ЕАЭС

Бюро национальной статистики Казахстана представило данные по уровню годовой инфляции по итогам июня в странах ЕАЭС. При этом самая высокая инфляция зафиксирована в Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Так, инфляция по итогам июня 2022 года составила:

в Беларуси – 17,6%;

в России – 15,9%;

в Казахстане – 14,5%;

в Кыргызстане – 13,1%;

в Армении – 10,3%.

Самый высокий рост цен наблюдается в Беларуси. Там продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 19,7%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,7%, тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива – на 14%. Бюро национальной статистики

Цены на предметы домашнего обихода больше всего выросли в России – рост на 22,5%, одежду и обувь – в Армении – на 10,5%, связь – в РФ – на 7,8%.

В июне по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил: в Казахстане – 101,6%, Беларуси – 101,1%, Кыргызстане – 101,5%, Армении – 100,3% и России – 99,7%.