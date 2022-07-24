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Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения Фото: Акорда
Президент Казахстана находится в Саудовской Аравии и будет участвовать в Инвестиционном круглом столе «Казахстан – Саудовская Аравия», сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана, сообщает Акорда.

Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.

Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.

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Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Саудовская Аравия
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