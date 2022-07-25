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Овощи и фрукты с большим содержанием нитратов выявили в Актюбинской области

нитраты, исследование, анализ Фото: pixabay
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области провел мониторинг безопасности продукции. Отобрали 72 пробы овощей на содержание нитратов, в том числе 6 проб бахчевых культур. В двух пробах дыни обнаружили превышение нитратов в 2,3 раза, передает Zakon.kz.
По выявленным случаям субъекту предпринимательства выдано предписание о снятии с реализации остатков продукции и по представлению документов, представляющие качество и безопасность продукции, которое остается на контроле. После представления декларации о соответствии документов, представляющие качества и безопасность продукции, будут известны производители продукции для принятия необходимых мер.Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Производители умудряются превышать допустимые дозы удобрений, чтобы получить быстро спелые плоды. Выращенные таким способом продукция не всегда бывает полезной.

Нитраты, соли азотной кислоты в организме человека преобразовываются в нитриты. Это наносит вред организму. Если организм перенасыщается нитритами, происходит отравление. Больше всего от этого страдают дети и беременные женщины.

Чтобы сохранить здоровье, нужно соблюдать такие правила:

  • приобретать продукцию на продовольственных рынках, либо в супермаркетах и специализированных магазинах,

  • не стоит покупать овощи или фрукты в местах стихийной торговли,

  • при покупке продукции запросить документ — Декларацию о соответствии,

  • чтобы уменьшить потребляемую дозу нитратов, нужно тщательно очищать овощи и фрукты от кожуры, корней и стеблей,

  • желательно не покупать разрезанные арбузы,

  • грязь с поверхности арбуза легко может попасть на мякоть, когда ее разрезают ножом,

  • нужно обращать внимание на целостность корки. Важно, чтобы она была без трещин, царапин, вмятин, что чаще всего приводят к тому, что мякоть арбуза прокисает;

  • разрезанную продукцию желательно хранить в холодильнике не более суток,

  • нельзя есть плод до самой кожуры, больше всего нитратов находится ближе к корке.

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