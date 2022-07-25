Овощи и фрукты с большим содержанием нитратов выявили в Актюбинской области
По выявленным случаям субъекту предпринимательства выдано предписание о снятии с реализации остатков продукции и по представлению документов, представляющие качество и безопасность продукции, которое остается на контроле. После представления декларации о соответствии документов, представляющие качества и безопасность продукции, будут известны производители продукции для принятия необходимых мер.Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Производители умудряются превышать допустимые дозы удобрений, чтобы получить быстро спелые плоды. Выращенные таким способом продукция не всегда бывает полезной.
Нитраты, соли азотной кислоты в организме человека преобразовываются в нитриты. Это наносит вред организму. Если организм перенасыщается нитритами, происходит отравление. Больше всего от этого страдают дети и беременные женщины.
Чтобы сохранить здоровье, нужно соблюдать такие правила:
приобретать продукцию на продовольственных рынках, либо в супермаркетах и специализированных магазинах,
не стоит покупать овощи или фрукты в местах стихийной торговли,
при покупке продукции запросить документ — Декларацию о соответствии,
чтобы уменьшить потребляемую дозу нитратов, нужно тщательно очищать овощи и фрукты от кожуры, корней и стеблей,
желательно не покупать разрезанные арбузы,
грязь с поверхности арбуза легко может попасть на мякоть, когда ее разрезают ножом,
нужно обращать внимание на целостность корки. Важно, чтобы она была без трещин, царапин, вмятин, что чаще всего приводят к тому, что мякоть арбуза прокисает;
разрезанную продукцию желательно хранить в холодильнике не более суток,
нельзя есть плод до самой кожуры, больше всего нитратов находится ближе к корке.