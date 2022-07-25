Овощи и фрукты с большим содержанием нитратов выявили в Актюбинской области

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области провел мониторинг безопасности продукции. Отобрали 72 пробы овощей на содержание нитратов, в том числе 6 проб бахчевых культур. В двух пробах дыни обнаружили превышение нитратов в 2,3 раза, передает Zakon.kz.

По выявленным случаям субъекту предпринимательства выдано предписание о снятии с реализации остатков продукции и по представлению документов, представляющие качество и безопасность продукции, которое остается на контроле. После представления декларации о соответствии документов, представляющие качества и безопасность продукции, будут известны производители продукции для принятия необходимых мер. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Производители умудряются превышать допустимые дозы удобрений, чтобы получить быстро спелые плоды. Выращенные таким способом продукция не всегда бывает полезной.

Нитраты, соли азотной кислоты в организме человека преобразовываются в нитриты. Это наносит вред организму. Если организм перенасыщается нитритами, происходит отравление. Больше всего от этого страдают дети и беременные женщины.

Чтобы сохранить здоровье, нужно соблюдать такие правила: