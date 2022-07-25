События в Украине: Херсонская область выводит из оборота гривну, «Газпром» сокращает поставки газа в ЕС

Херсонская и Запорожская области Украины могут провести референдум по вхождению в состав России в один день, сообщил представитель администрации Запорожской области Рогов.

В Херсонской области заявили, что хотят вывести из оборота гривну и проводить все расчеты в российских рублях.

Экспорт агропродукции из Украины по Черному морю начнется из порта Черноморск. В течение двух недель страна будет готова проводить экспорт из всех трех портов — замминистра инфраструктуры Украины Васьков.

Генпрокуратура Украины подозревает в госизмене бывшего главу МИД Украины и бывшего министра юстиции за согласование в 2010 году Харьковских соглашений. Документ продлевал присутствие Черноморского флота России в Крыму.

«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, сообщили в Европейском вещательном союзе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удар ВС РФ ракетами по судоремонтному заводу в Одессе, сообщил, что в рамках сделки по зерну, заключенной 22 июля в Стамбуле, Россия не брала на себя обязательства прекращать специальную военную операцию в Украине. Он добавил, что зерновой терминал в Одессе расположен на значительном расстоянии от военных объектов, поэтому Россия не создавала никаких препятствий для вывоза зерна.

С 27 июля «Газпром» вдвое сократит поставки газа в Европу по «Северному потоку — 1». Как пишет РИА Новости, в этот день «Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области — в начальной точке газопровода «Северный поток — 1».