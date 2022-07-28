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Неиспользуемые сельхозземли продолжают возвращать государству

Казахстан Фото: akorda.kz
Усилиями Министерства сельского хозяйства РК за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тыс. га земель, неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства, передает Zakon.kz.
До конца нынешнего года планируется обеспечить возврат еще 5 млн га неиспользуемых сельхозземель, – говорится в сообщении на сайте премьер-министра Казахстана.

За весь 2021 год было возвращено 430 тыс. га.

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.

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Ирина Лукичева
Казахстан
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