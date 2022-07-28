Неиспользуемые сельхозземли продолжают возвращать государству

Фото: akorda.kz

Усилиями Министерства сельского хозяйства РК за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тыс. га земель, неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства, передает Zakon.kz.

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