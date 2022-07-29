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Законодательство РК

На какие проверки госорганов не будет распространяться мораторий

изменения в указ о проведении моратория на проверки Фото: gov.kz
МНЭ РК подготовило изменения в указ президента от 26 декабря 2019 года «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что центральные государственные и местные исполнительные органы не будут проводить государственный контроль и надзор в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства по своей инициативе с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года.

Исключение составят:

внеплановые проверки предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, в частности:

  • обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

  • поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

  • обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

  • повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);

  • поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК;

  • обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Налоговым кодексом;

Также мораторий не коснется:

  • расследований и профилактического контроля в виде контрольного закупа проводимых в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законодательством республики;

  • проверок, связанных с проездом автотранспортных средств по территории республики на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;

  • проверок, связанных с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного или растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов, сырья животного и растительного происхождения в едином технологическом цикле;

  • проверок, связанных с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;

  • проверок по соблюдению требований бюджетного законодательства РК и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов;

  • проверок, связанных с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения в случаях, предусмотренных Законом «О разрешениях и уведомлениях», и если законодательством предусмотрен такой контроль;

  • проверок, связанных с государственным контролем в сфере таможенного дела;

  • проверок, связанных с пересечением Государственной границы РК;

  • проверок, связанных с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы ЕАЭС и Государственной границы РК или в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах;

  • проверок, связанных с высшим надзором, осуществляемого прокуратурой;

  • проверок, связанных с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;

  • проверок, связанных с соблюдением требований законодательства РК о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

  • проверок связанные с соблюдением требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Указ планируется ввести в действие с 1 января 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 августа.

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Лариса Черненко
МНЭ РК Казахстан
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