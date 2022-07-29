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Более 19 млрд тенге должны казахстанцы по налогу на транспорт

долга по налогу на транспорт на конец июля 2022 года Фото: Zakon.kz
На конец июля задолженность по налогу на транспортные средства составила 19,3 млрд тенге, из которых недоимка – 15,2 млрд тенге, пеня – 4,1 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Эту сумму не выплатили 458 863 казахстанца. Средняя задолженность по налогу на транспорт составила 42 тысячи тенге.

Больше всего должников в Алматинской области (79,9 тыс. человек должны 3,2 млрд тенге), Алматы (52,1 тыс. человек должны 4,3 млрд тенге) и Туркестанской области (41,6 тыс. человек должны 91,4 млн тенге).

Меньше всего задолжали жители Западно-Казахстанской области – 10 932 человека (403,8 млн тенге), Атырауской и Северо-Казахстанской областей – 9 тысяч (349,7 млн тенге) и 9,8 тысячи (318,2 млн тенге) должников, соответственно.

При этом самые крупные долги, кроме Алматы и Алматинской области, накопили в Шымкенте – более 1,3 млрд тенге, в Мангистауской и Карагадинской областях – более миллиарда тенге в каждой.

долги по налогам на транспорт

Фото: Zakon.kz

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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