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В Туркестанской области завершается уборочная кампания

В Туркестанской области завершается уборочная кампания Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестанской области в этом году сельскохозяйственные культуры посеяны на 850 тыс. га. Посевные площади с прошлого года увеличились на 14,4 тыс. га. В Туркестанской области, где началась первая в стране уборка урожая, урожайность составила 18,7 центнера с гектара, сообщает Zakon.kz.

Ожидается сбор около 500 тыс. тонн зерна.

На сегодняшний день убрано 200 тыс. га (75% от плана), в хранилища засыпано около 350 тыс. тонн зерна. В целом в текущем году в сельском хозяйстве Туркестанской области будет произведено продукции на 1 трлн тенге.

В Туркестанской области завершается уборочная кампания

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Сегодня, 30 июля, аким области Умирзак Шукеев посетил Толебийский район и ознакомился с ходом уборки урожая. Он встретился с аграриями, обменялся с ними мнениями по вопросам повышения производительности, применения новых технологий в сельском хозяйстве. Если один крестьянин кормит скот, другой убирает урожай и заполняет зерном амбары.

Глава области дал положительную оценку посевным работам производственного кооператива «Бірлік». В соответствии с поручением акима области и в этом году крестьяне, взявшие на себя задачу внести значительный вклад в повышение потенциала региона, своевременно убирают урожай.

С учетом природно-климатических особенностей области приоритет отдается развитию трех основных направлений. Это позволило развивать малый и средний бизнес и повысить производительность труда в отрасли. В рамках поручения главы государства об использовании потенциала личных подсобных хозяйств внедрен опыт производства сельскохозяйственной продукции с водосберегающими технологиями в таких хозяйствах. Реализация проекта позволила улучшить социальные условия малообеспеченных семей, обеспечить занятость. По технологии капельного орошения освоено 10 соток подсобных хозяйств, каждая семья получает дополнительные доходы в более чем 1 млн тенге. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

В Туркестанской области завершается уборочная кампания

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В 2021 году в области было реализовано 525 проектов, из них за счет государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей поддержано 162 проекта по программе «Еңбек». В этом году реализуются 1224 проекта.

В области колосовыми культурами засеяно 263,8 тыс. га, технология прямого посева (нулевая) применена на 4,5 тыс. га. В уборке участвуют 759 зерноуборочных комбайнов.

В Туркестанской области завершается уборочная кампания

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, в этом году планируется собрать 3,1 млн тонн овощей, бахчевых, картофеля.

В этом году государством для весенне-полевых и осенне-уборочных работ выделено 95,9 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (по цене на 15-20% ниже рыночной). Из бюджета на субсидирование половины стоимости 522 различных минеральных удобрений предусмотрено 6 млрд тенге.

В Туркестанской области завершается уборочная кампания

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Шукеев Умирзак Туркестанская область
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