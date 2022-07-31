Собчак: Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре

Бывшего руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Она приводит слова самого Чубайса, о том, что его состояние средней тяжести, стабильное.

Синдром Гийена-Барре, который, как утверждается, диагностировали у Чубайса, - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражается собственными периферическими нервами.

Обычно синдром сопровождается мышечной слабостью, болезненными ощущениями, онемением, а порой даже параличом.

В конце марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в Стамбул, затем находился в Италии. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию. Позднее говорилось, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».