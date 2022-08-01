Названы главные ошибки при хранении продуктов летом

Лето — время ягод, фруктов и овощей. Однако неправильное хранение сезонных продуктов ведет к потере их полезных свойств и неправильному усвоению, сообщает Zakon.kz.

По словам сотрудницы сервиса экспресс-доставки Юлии Лемешевой, ягоды в теплое время года особенно капризны: их вкус и полезные качества сохраняются в полной мере только первые три дня со дня сбора, а далее они пускают сок, сообщает Прайм.

Клубника, малина, черника, смородина — особенно требовательные ягоды, их стоит хранить в объемной таре или в контейнере, в котором их доставили.

Не спешите отрывать "ножки" у черешни и вишни — с ними ягоды будут дольше оставаться свежими.

Для того, чтобы вкус ягод сохранился надолго, избегайте высоких температур. В экспресс-доставке и гипермаркете они всегда хранятся на нижних полках холодильных камер. Юлия Лемешева

Неспелые фрукты лучше оставить дозревать при комнатной температуре, предварительно обернув их бумагой или положив в бумажный пакет.

Не стоит хранить разрезанные фрукты и плоды с треснувшей кожурой в холодильнике больше двух дней — они портятся быстрее цельных плодов и быстро теряют вкус и полезные свойства.

Предварительно ополаскивать ягоды и фрукты не нужно — попадание воды ускоряет порчу продукта, говорит специалист.

Основное правило для всех овощей - хранить их отдельно от фруктов и ягод. Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом. Юлия Лемешева

Овощи не следует промывать перед тем, как поместить в холодильник: влага приведет к порче свежих продуктов.

Летние фавориты — кабачки, цуккини и тыкву — стоит хранить в холодильнике, погребе или другом сухом, темном и прохладном месте. Цветную капусту лучше разобрать на соцветия, посыпать крупной солью и поместить в банку — так ее можно будет хранить в холодильнике на протяжении недели. Столько же можно хранить и кукурузу.

По словам Лемешевой, картофель требует особых условий. Чтобы сохранить его в холодильнике, сложите клубни в бумажный пакет и разместите его в ящике для овощей, не допуская повышения температуры и влажности. Помните о товарном соседстве: картофель необходимо держать подальше от лука и чеснока, чтобы не ускорять прорастание клубней из-за высокой влажности лука.

В отличие от других продуктов, свежую зелень перед хранением необходимо промыть под водой, чтобы избежать проникновение бактерий внутрь стеблей.

Зелень желательно хранить на нижней полке или в отдельном отсеке холодильника — так ее вкусовые и полезные свойства сохранятся на две недели.

Чтобы дополнительно продлить срок хранения в холодильнике, зелень следует обернуть в мокрое полотенце или во влажные тканевые салфетки.

Еще одно правило, которое поможет избежать порчи продуктов — это не скупать овощи и фрукты оптом, а часто и по несколько штук.

Как подчеркивает эксперт, привычки правильного хранения продуктов — не только про безопасность организма, но и про осознанное потребление. По статистике, в среднем россияне выбрасывают четверть всей купленной еды. Для семейного бюджета и личного комфорта продуктовый шопинг должен быть продуманнее, а хранение — эффективнее.