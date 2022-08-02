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Лук репчатый больше других продуктов подорожал за год – почти на 72%

лук подорожал больше других продуктов в июле Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, по показателям годовой инфляции в июле на продовольственном рынке значительное повышение цен было зафиксировано на лук репчатый – 71,7%, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с июнем лук подорожал за месяц на 9,8%, а с декабря прошлого года в два раза – на 106,2%.

Если смотреть по регионам, то самое большее подорожание зафиксировано в Алматинской области, там репчатый лук подорожал за месяц на 21,2%, далее идут Жетысуская область и ЗКО – по 20,9% и 19,1% соответственно.

Как отметили статистики, средняя розничная цена в июле прошлого года на репчатый лук составляла 103 тенге, а в июле этого года он торговался в среднем по 192 тенге за килограмм.

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