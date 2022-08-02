Очевидцы: по улицам Китая перемещается военная техника

Пользователи китайской социальной сети Weibo публикуют фото и видео с перемещением военной техники по улицам и шоссе восточной провинции Фуцзянь на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Zakon.kz.

Пользователи указывают, что танки во вторник появились на дорогах в восточных и северных районах провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от острова Тайвань чуть более чем в 100 километрах, пишет ria.ru.

Некоторые пользователи призывают сограждан не публиковать кадры с перемещением военной техники, даже если увидят ее с очень близкого расстояния на улицах, поскольку это равносильно предоставлению информации противнику.

Xiamen, #Fujian today!

1. China is sending multiple rocket launchers to Fujian

2. The Air traffic in the area has been regulated to enable fighter movement

3. The PLA carried out live fire drills last night#Taiwan #China #Pelosi pic.twitter.com/5Ow6Ob6NlH August 2, 2022

Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань.

Спикер принимает решения сама

Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.

Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.