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Очевидцы: по улицам Китая перемещается военная техника

Китай, учения Фото: Twitter/Saikiran Kannan
Пользователи китайской социальной сети Weibo публикуют фото и видео с перемещением военной техники по улицам и шоссе восточной провинции Фуцзянь на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Zakon.kz.

Пользователи указывают, что танки во вторник появились на дорогах в восточных и северных районах провинции Фуцзянь, которая расположена через пролив от острова Тайвань чуть более чем в 100 километрах, пишет ria.ru.

Некоторые пользователи призывают сограждан не публиковать кадры с перемещением военной техники, даже если увидят ее с очень близкого расстояния на улицах, поскольку это равносильно предоставлению информации противнику.

Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань.

Спикер принимает решения сама

Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.

Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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