Ербол Нургалиев покинул пост главы Комитета труда, соцзащиты и миграции

Ербол Нургалиев покинул пост председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, передает Zakon.kz.

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Нургалиев Ербол Жолдаспекович освобожден от должности председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции согласно поданному заявлению. Пресс-служба премьер-министра РК

Ербол Нургалиев родился в 1975 году в Семипалатинской области (упразднена 3 мая 1997 года, ее территория вновь вошла в состав ВКО). Имеет два высших образования, магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы им. В.И. Чапаева Жарминского района.

В 2002 году занимал должность заведующего отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Жарминского района ВКО.

С ноября 2002 по апрель 2011 года работал завотделом внутренней политики аппарата акимата, помощником акима, заместителем акима Жарминского и Кокпектинского районов в ВКО.

В апреле 2011 года был назначен начальником Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

С декабря 2015 года трудился руководителем Управления внутренней политики Актюбинской области.

В 2017 году назначен заместителем акима Актюбинской области.

В 2018-2019 годы работал в должности заведующего сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

Новость по теме Назначен председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции

С сентября 2019 года и по настоящее время – председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.