Правила пользования объектами растительного мира разработали в Казахстане

Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал Правила пользования объектами растительного мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, пользование объектами растительного мира допускается на участках всех категорий земель с учетом ограничений и запретов, установленных специальным законодательством РК. Объекты растительного мира могут предоставляться в постоянное или временное краткосрочное и долгосрочное пользование.

Виды пользования растительным миром разделены на общее и специальное пользование.

Так, пользование растительным миром для научных, учебно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, туристских, культурно-бытовых целей относится к общему пользованию.

Пользование растительным миром для нужд животноводства, для фармацевтических, продовольственных и технических нужд относится к специального пользованию.

Правила допускают, что физические лица без разрешительных документов могут собирать для личного или домашнего потребления дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды, лекарственные травы в пределах норм, утвержденных решением местного представительного органа.

Специальное пользование растительным миром осуществляется за плату в соответствии с налоговым законодательством республики.

Пользование растительным миром для нужд животноводства на участках естественных пастбищ осуществляется в соответствии с утвержденным планом по управлению пастбищами и их использованию с учетом установленных предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ и схем пастбищеоборотов.

Пастьба скота осуществляется в соответствии с Планом по управлению пастбищами, утвержденным соответствующим районным представительным органом.

Пользование растительным миром в целях заготовки кормов, (сенокошение, заготовка веточного корма) осуществляется на специально отведенных для этого участках земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, запаса с соблюдением требований законодательства.

Пользование растительным миром для нужд пчеловодства осуществляется на сельскохозяйственных угодьях, участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, иных земельных участках по согласованию с собственниками земельных участков и землепользователями.

Участки с объектами растительного мира для размещения ульев и пасек предоставляются на основании решения районных, городских акиматов с запретом любого нарушения целостности экосистем, расчистки и распашки прилегающих площадей, возведения на них строений капитального типа.

Пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд осуществляется с целью заготовки (сбора) и использования лекарственных, пищевых и технических растительных ресурсов и только при наличии специальных разрешений на каждый вид пользования.

Пользование растительным миром для научных, учебно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, туристских, культурно-бытовых целей осуществляется на безвозмездной основе.

Вместе с тем могут устанавливаться ограничения и запреты на отдельные виды пользования (пользование растительными объектами, зарослями) уполномоченным органом в области растительного мира для сохранения ценных ландшафтов, биотопов, популяций с целью поддержания видового разнообразия территорий, сохранения редких или находящихся под угрозой исчезновения видов и других природоохранных целей.

Правила предусматривают, что для обеспечения пожарной безопасности растительного мира в период высокого класса пожарной опасности в лесах, на землях всех категорий запрещаются работы по выжиганию сухой растительности (стерни, соломы, пожнивных и иных растительных остатков), за исключением мероприятий по ликвидации очагов распространения карантинных объектов и чужеродных видов вредителей и болезней растений с соблюдением требований пожарной безопасности.

В целях защиты растительного мира местные исполнительные органы, собственники земельных участков, землепользователи обязаны обеспечить:

выполнение мероприятий по фитосанитарному мониторингу, профилактике и своевременному выявлению карантинных объектов, особо опасных вредных организмов, чужеродных и иных видов, вредителей и болезней растений, снижению воздействия на растения неблагоприятных факторов;

борьбу с очагами карантинных объектов, особо опасных вредных организмов, чужеродных и иных видов, вредителей и болезней растений способами и средствами, обеспечивающими их эффективность и безопасность для окружающей среды;

своевременное информирование уполномоченных органов в области защиты и карантина растений, растительного мира, лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий о фактах возникновения очагов распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов, чужеродных и иных видов, иных вредителей и болезней растений.

Между тем устанавливаются предельные лимиты специального пользования объектами растительного мира для фармацевтических, пищевых и технических нужд по результатам научных исследований, проектных изысканий, осуществляемых специализированными научными и проектными организациями.

Они утверждаются областными исполнительными органами ежегодно по перечню видов пользования и видов растительных ресурсов, согласованному с территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в области растительного мира.

Разрешение на специальное пользование объектами растительного мира выдается уполномоченной организацией местного исполнительного органа.

Ставки платы за пользование объектами растительного мира утверждают маслихаты по представлению акиматов.

При этом на одной территории могут осуществляться несколько видов пользования растительным миром, если они не препятствуют друг другу.

Предусматривается, что на участках, предоставленных для заготовки дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других пищевых продуктов, лесопользователи возводят временные строения – навесы, хранилища, сторожки, установки для переработки дикорастущих плодов, орехов, ягод и грибов, пищевых растений, сушилки.

Также в документе говорится, что самовольные изъятие дикорастущих растений, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, и ряд других действий могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания, что влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством республики.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.