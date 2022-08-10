Розыгрыш призов: сделай лето вкусным вместе с Coca-Cola

Компания Coca-Cola радует нас еще одной летней акцией! С 15 июля по 31 октября 2022 года каждый покупатель напитков в бутылках с акционной крышкой серебристого цвета принимает участие в розыгрыше призов.

В акции участвуют Coca-Cola Classic в пластиковых бутылках объемом 1,5 литра, 2 литра и 2,25 литра, а также напитки Coca-Cola Zero Sugar, «Fanta Апельсин» и Sprite в бутылках емкостью 2 литра.

В акции разыгрываются следующие призы:

150 ваучеров Forte Market на сумму 1 миллион тенге;

2 миллиона бонусов Forte Market на сумму 500 тенге;

50 тысяч «Криспи Чикен Комбо Меню» от ресторанов Burger King.

Если вы выиграли «Комбо Меню», а в вашем городе нет ресторанов Burger King, приз можно будет поменять на сертификат Forte Market на эквивалентную сумму предложения «Комбо Меню» (1700 тенге), позвонив на горячую линию 8-800-070-58-20 (звонок бесплатный). Все подробности акции можно посмотреть на сайте. На этом же сайте или через WhatsApp-бот +7 700 739 98 41 можно активировать коды под крышками напитков, чтобы узнать, какой приз вы выиграли.

Вместе с партнерами нашей промо-акции «Вкусное лето» – Форте Банком и ресторанами Burger King – мы приготовили особенные призы, – прокомментировала старт акции Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа. – Слоган бренда Coca-Cola – «Магия момента», призывающий замечать прекрасное и получать удовольствие в моменте здесь и сейчас, как нельзя лучше подходит к вкусному летнему ужину с семьей или друзьями и любимым напитком.

Принять участие в акции может любой житель Казахстана, достигший возраста 14 лет.

Для этого нужно сделать всего два шага:

Приобрести продукцию в период с 15 июля по 31 октября 2022 года и найти случайный уникальный код под крышкой, состоящий из цифр и/или букв латинского алфавита. Не позднее 31 октября 2022 года зарегистрировать код на веб-сайте или через WhatsApp-бот, отправив код под крышкой на номер +7 700 739 98 41.

Список городов с ресторанами Burger King, которые принимают участие в акции «Сделай лето вкусным», представлен на сайтах www.extrazone.com и www.burgerking.kz.