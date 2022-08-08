Срок представления финансовой отчетности истекает 15 августа

15 августа 2022 года истекает срок представления ряда форм налоговой отчетности, сообщает Zakon.kz.

По информации ДГД Алматы, в частности, необходимо представить:

расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента за второй квартал 2022 года по ф. 101.03;

расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента за второй квартал 2022 года по ф. 101.04;

декларацию по ИПН и социальному налогу за второй квартал 2022 года по ф. 200.00;

декларацию по НДС по ф. 300.00:

за второй квартал 2022 года;

ликвидационную при снятии с регистрационного учета по решению налогового органа в июле 2022 года;

декларацию по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за июнь 2022 года по ф. 400.00, 421.00;

декларацию по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, за второй квартал 2022 года по ф. 500.00;

декларацию по подписному бонусу по ф. 510.00 за второй квартал 2022 года;

декларацию (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00:

недропользователи представляют декларацию за второй квартал 2022 года по приложению 531.01;

получатели от имени государства представляют расчет текущих платежей за второй квартал 2022 года по приложениям 531.02, 531.03;

декларацию по платежу по возмещению исторических затрат за второй квартал 2022 года по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат превышает 10 тыс. МРП;

декларацию по рентному налогу на экспорт за второй квартал 2022 года по ф. 570.00;

декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых за второй квартал 2022 года по ф. 590.00;

расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2022 год по ф. 701.01 по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 августа 2022 года;

декларацию по налогу на игорный бизнес за второй квартал 2022 года по ф. 710.00;

декларацию по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за второй квартал 2022 года по ф. 860.00;

декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду по ф. 870.00 (по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения) за второй квартал 2022 года;

упрощенную декларацию для субъектов малого бизнеса за первое полугодие 2022 года по ф. 910.00;

декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за второй квартал 2022 года по ф. 913.00.

При этом КГД МФ РК для недопущения нагрузки на систему и каналы связи просит представлять налоговую отчетность заблаговременно, либо заранее пользоваться стандартными механизмами для продления сроков предоставления.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.