В Актобе школьница с парнем убили маму: ее приговорили к 9 годам

Специализированный суд по уголовным делам Актобе приговорил 16-летнюю девушку к девяти годам лишения свободы за убийство своей матери. Ее 18-летний парень, который стал соучастником преступления, осужден на 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Из приговора суда следует, что юноша поругался с матерью своей девушки. Как отмечено в публикации издания «Диапазон», у женщины в руке был нож, в ходе борьбы молодой человек схватил эту руку, вывернул лезвие и ударил в грудь.

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На этом не остановился, продолжил душить женщину, повалил ее на пол. Далее к нему на помощь поспешила девушка, она вытащила нож из тела матери и ударила ее им несколько раз.

Тело женщины почти пять дней пролежало на балконе: школьница со своим парнем обрабатывали его уксусом и содой, чтобы не было трупного запаха.

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Также девушка на суде рассказала, что у нее были сложные отношения с матерью, но убивать ее умысла не было.

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В последнем слове возлюбленный девушки произнес проникновенную речь.

У нас не было умысла убивать маму моей девушки, как мы могли о таком подумать, – обратился юноша к суду. – Я жил обычной жизнью и хотел прожить ее счастливо с моей девушкой. Я родом с Кокшетау, окончил с отличием 11 классов. У меня хорошие родители, у них были прекрасные отношения, я мечтал, чтобы в моей семье было также.

Кроме того, он отметил, что «мы не какие-нибудь опасные преступники, мы дети, которые еще жизни не видели».

Прошу суд дать шанс не разделять нас на долгие годы. Я осознаю тяжесть несчастного случая и какое бы решение ни принял суд, я возьму в жены мою девушку. У меня просьба помочь в этом, – заключил он.