Жителей Тараза обещали продвинуть в очереди на квартиру

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В Управление полиции Тараза поступило заявление от жителей областного центра по факту мошенничества. Они поверили гражданке, обещавшей продвинуть им очередь для скорейшего получения квартиры, и отдали ей солидную сумму денег, передает Zakon.kz.

Получив необходимую сумму от жителей города, гражданка перестала выходить на связь, а деньги потратила на свои нужды. Сумма причиненного ущерба составляет 14 млн 95 тыс. тенге. Сотрудниками полиции... установлена и задержана 32-летняя жительница Тараза. Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области Как отметили в ведомстве, подозреваемая полностью признала свою вину и в настоящее время водворена в изолятор временного содержания. Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Пресс-служба ДП Жамбылской области Департамент полиции Жамбылской области просит жителей не забывать о мерах безопасности, чтобы не стать жертвами мошенников, и предупреждает о необходимости не доверять незнакомым людям и непроверенным данным! Читайте также Ноги из окна и непристегнутый ребенок: нерадивого водителя сняли на видео Чем закончилась столичная погоня в стиле GTA Какие денежные выплаты будут получать родственники погибшего сотрудника правоохранительных органов

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