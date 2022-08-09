Жителей Тараза обещали продвинуть в очереди на квартиру
Фото: freepik
В Управление полиции Тараза поступило заявление от жителей областного центра по факту мошенничества. Они поверили гражданке, обещавшей продвинуть им очередь для скорейшего получения квартиры, и отдали ей солидную сумму денег, передает Zakon.kz.
Получив необходимую сумму от жителей города, гражданка перестала выходить на связь, а деньги потратила на свои нужды. Сумма причиненного ущерба составляет 14 млн 95 тыс. тенге. Сотрудниками полиции... установлена и задержана 32-летняя жительница Тараза.Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области
Как отметили в ведомстве, подозреваемая полностью признала свою вину и в настоящее время водворена в изолятор временного содержания.
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».Пресс-служба ДП Жамбылской области
Департамент полиции Жамбылской области просит жителей не забывать о мерах безопасности, чтобы не стать жертвами мошенников, и предупреждает о необходимости не доверять незнакомым людям и непроверенным данным!
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