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1,9 млрд тенге выделили на школьную форму для нуждающихся детей в Туркестане

акимат Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Дилислам Болатханулы, передает Zakon.kz.
В области 52 660 детей в возрасте от шести до 18 лет воспитываются в семьях, в которых получают АСП. В прошлом году, в соответствии с постановлением правительства РК №64, для данной категории детей из местного бюджета были предусмотрены средства за счет фонда образования и гарантированного социального пакета из республиканского бюджета. А в этом году, по поручению акима области, из областного бюджета будут выделены средства на материальную поддержку всех 52 660 детей данной категории. Каждому ребенку будет выделено 35 257 тенге на школьную форму, – сказал руководитель управления.

руководитель управления

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На обеспечение нуждающихся детей школьной формой и школьными средствами необходимо 1,9 млрд тенге. Для решения этого вопроса из областного бюджета предусматриваются средства.

брифинг

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Также руководитель управления отметил (по следам жалоб некоторых родителей), что школы не будут иметь своей индивидуальной формы – по разрешению Министерства просвещения учащимся достаточно носить темно-синий низ, костюм и белую рубашку.

акимат

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Кроме того, с 1 августа по 30 сентября в регионе проходит республиканская акция «Дорога в школу». В ее рамках ведется работа по обеспечению детей из социально уязвимых слоев населения необходимой материальной помощью для отправления в школу.

брифинг

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Отметим, что любой желающий может оказать спонсорскую помощь в рамках акции «Дорога в школу», связавшись по номеру +7(707)-684-71-00.

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