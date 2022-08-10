Импортерам пестицидов и племенных животных вернули налоговые льготы

Это предусматривают поправки в Налоговый кодекс от 11 июля 2022 года в части администрирования налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, поправки внесены в статьи 427 и 428 Налогового кодекса и вводятся в действие ретроспективно с 1 января 2022 года.

В частности, предусмотрено включение в перечень товаров, импортируемых на территорию РК, по которым НДС уплачивается методом зачета, пестицидов (ядохимикатов), племенных животных всех видов и оборудования для искусственного осеменения, крупного рогатого скота живого.

В КГД отметили, что поправки были внесены по предложениям бизнес-сообщества. Ранее законом от 20 декабря 2021 года данные позиции были исключены из льготного перечня.

Кроме того, до 5 лет увеличен срок исковой давности по товарам, при импорте которых НДС уплачивается методом зачета. Данная норма вступает в силу с 1 июля 2022 года. Комитет госдоходов

Также внесены редакционные поправки в пункт 2 статьи 434 Налогового кодекса в части администрирования возврата НДС, которые предусматривают предоставление права на применение упрощенного порядка возврата превышения НДС для лиц, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья.

Эти изменения вступили в силу с 1 июля 2022 года.