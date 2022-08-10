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Арестован мужчина, напавший с ножом на экс-супругу в Алматы

Арестован мужчина, напавший с ножом на экс-супругу в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 31 июля вечером в автобусе мужчина напал на бывшую жену. Как сообщили в городском суде, его арестовали на два месяца, передает Zakon.kz.
Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 10 августа удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком до двух месяцев.Пресс-служба Алматинского городского суда

В суде отметили, что постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в алматинском автобусе на женщину с ножом напал бывший супруг. Инцидент попал на видео. Факт нападения 1 августа зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 3 УК РК. Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания.

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