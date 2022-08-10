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В столице начался прием заявок на получение госгрантов для реализации новых бизнес-идей

В столице начался прием заявок на получение госгрантов для реализации новых бизнес-идей Фото: freepik
С 8 августа 2022 года в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы начинается прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей.

Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на городской Центр занятости населения.

По информации Центра, нынешние гранты предоставляются социально уязвимым группам населения при условии их регистрации до подачи заявления на выдачу гранта в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее трех лет, или уплаты единого совокупного платежа.

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

  • молодежь до 29 лет;

  • члены малообеспеченных семей – получателей АСП;

  • многодетные семьи – получатели пособия по многодетности;

  • кандасы, переселенцы;

  • лица, воспитывающие ребенка-инвалида, – получающие пособия;

  • лица, с ограниченными возможностями (инвалиды), трудоспособные, не имеющие противопоказания к труду;

  • получатели социального пособия по случаю потери кормильца.

Гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются участникам Национального проекта однократно, планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400 МРП (на 2022 год составляет 1 225 200 тенге), установленного законом о республиканском бюджете соответствующего финансового года.

Для получения гранта на реализацию новых бизнес-идей претендент подает заявление на портале business.enbek – портал поддержки предпринимательских инициатив, являющийся подсистемой государственного информационного портала «Электронная биржа труда».

Обязательные условия получения гранта:

  • наличие сертификата о завершении обучения по проекту «Бастау Бизнес» на момент обращения отсчитывается от даты получения сертификата в течение трех лет;

  • наличие результатов на соответствие претендента установленным требованиям на Портале;

  • наличие положительного решения комиссии.

Прием заявок на получение гранта будет осуществляться по потокам: I поток (1-14 апреля 2022 г.), II поток (8-19 августа 2022 г.), III поток (29 августа-9 сентября 2022 г.), IV поток (19-30 сентября 2022 г.), через портал «Business.enbek.kz» в режиме онлайн.

За получением подробной информации можно обращаться по адресу: ул. Бейбитшилик, 9. Телефоны для справок: 24-94-72, 24-96-44, 8-700-956-98-10.

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