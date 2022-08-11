Токаев встретится с главой 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 августа встретится с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в сообщении telegram-канала Акорды.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда проведет встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, – говорится в публикации.

Стоит отметить, что Абдулла Шахид пробудет в Казахстане до 13 августа.

Ранее сообщалось, что в ходе визита он встретится с высокопоставленными должностными лицами. Во время переговоров будут обсуждаться такие актуальные темы, как восстановление после пандемии, устойчивое развитие, климатический кризис и активизация деятельности Организации Объединенных Наций.