Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев встретится с главой 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Акорда Токаев ООН Абдулла Шахид Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 августа встретится с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в сообщении telegram-канала Акорды.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда проведет встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, – говорится в публикации.

Стоит отметить, что Абдулла Шахид пробудет в Казахстане до 13 августа.

Ранее сообщалось, что в ходе визита он встретится с высокопоставленными должностными лицами. Во время переговоров будут обсуждаться такие актуальные темы, как восстановление после пандемии, устойчивое развитие, климатический кризис и активизация деятельности Организации Объединенных Наций.

Читайте также

Токаев внес дополнения в Указ о проведении проверок и профилактического контроля

Глава Антикора на встрече с Токаевым: Исключена гонка за статпоказателями

Токаев поручил привлекать инвесторов для развития туризма

Анастасия Московчук
ООН Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы
Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления