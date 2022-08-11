Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Конина подорожала на 16,5% за год в Казахстане

конина, цены, регионы Фото: Zakon.kz
За январь–июнь текущего года в стране было забито в хозяйстве или реализовано на убой 125 тыс. тонн лошадей в живом весе — на 6,2% больше, чем годом ранее. В убойном весе было забито 64,6 тыс. тонн лошадей, плюс 6,1%, передает Zakon.kz.

Больше всего лошадей было забито в Туркестанской области: 14,5 тыс. тонн в живом весе и 7,5 тыс. тонн — в убойном.

В тройку лидеров также вошли Абайская (13,5 тыс. и 7,1 тыс. тонн, соответственно) и Актюбинская (10,6 тыс. и 5,5 тыс. тонн, соответственно) области, пишет energyprom.kz.

 На 1 июля текущего года в стране насчитывалось 4,1 млн лошадей — на 10,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе по поголовью лошадей лидировали Туркестанская, Карагандинская и Абайская области.

Падеж лошадей в текущем году вырос на 5,2% за год, до 2,7 тыс. голов. Чаще всего случаи падежа регистрировали в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях.

В июле текущего года на базарах и в магазинах страны килограмм конины стоил 2,9 тыс. тенге — сразу на 16,5% больше, чем годом ранее.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Северо-Казахстанской области: на 28,8% за год. В тройке печального первенства также оказались Актюбинская область и Шымкент. Наименьшее годовое удорожание было зарегистрировано в Кызылординской области: на 4,5%.

Дороже всего среди крупных городов страны килограмм конины стоил в Нур-Султане (3,3 тыс. тенге), дешевле всего — в Кызылорде (2,3 тыс. тенге).

 

Читайте также

Названа причина ослабления тенге в июле

Нефть дешевеет на возможном восстановлении поставок через Украину

Цена на золото снижается из-за новостей об инфляции в США

Ирина Лукичева
Актюбинская область Кызылорда Нур-Султан Туркестанская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы
Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления