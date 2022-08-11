Во многих странах непонимание служит причиной дискриминации – ООН

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдуллой Шахидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает Zakon.kz.

Приветствуя Абдуллу Шахида, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и ООН.

Президент подчеркнул исключительную роль всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. Он также высоко оценил активную деятельность Абдуллы Шахида на посту председателя Генеральной ассамблеи ООН.

77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН — уникальная возможность для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения. Мы ценим ваш вклад в успешное проведение этого важного мероприятия. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь, председатель 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН отметил, что это его первый визит в Казахстан и Центральную Азию. Он высоко оценил уровень многопланового партнерства между нашей страной и ООН за 30-летний период, а также реализуемые под руководством лидера Казахстана масштабные реформы и итоги недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

По словам Абдуллы Шахида, осуществляемые реформы позволят вывести на новый уровень защиту прав человека и развитие гражданского общества в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал гостя о том, что 13-15 сентября состоится седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Президент высказал признательность Организации Объединенных Наций за последовательную поддержку этого форума.

Фото: akorda.kz

Абдулла Шахид назвал форум глав мировых и традиционных религий важной площадкой и высоко оценил уровень съезда.