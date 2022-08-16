Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

6 тыс. семей отметят новоселье в Туркестанской области

6 тыс. семей отметят новоселье в Туркестанской области Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестанской области в этом году завершится строительство 97 многоэтажных жилых домов, новоселье отметят 6 тыс. семей. Из всех источников финансирования до конца года будет введено 855 тыс. кв. м жилья (5935 квартир). Это равно размеру более 100 футбольных полей.

Жилье строится в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

С начала года в Казахстане сдано 7,7 млн кв. м жилья. Самый высокий показатель приходится на Туркестанскую область. Об этом сегодня было сказано на заседании правительства.

С начала года введено в эксплуатацию 365,8 тыс. кв. м жилья. План перевыполнен на 61,6 тыс. кв. м, на 122,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, объем строительных работ в Туркестанской области за семь месяцев составил 150 млрд тенге.

6 тыс. семей отметят новоселье в Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

В регионе высокие темпы строительства. Основная часть жилья строится в Туркестане. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев согласно ежедневному рабочему графику ознакомился с ходом строительства ряда многоэтажных жилых домов в новом городе в административно-деловом центре и встретился с подрядчиками.

6 тыс. семей отметят новоселье в Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Квартиры здесь предоставляются на продажу, на кредитной основе, а также семьям, стоящим в очереди. Ознакомившись со строительством домов, аким области поручил подрядным организациям уделить особое внимание качеству. Подчеркнув, что инфраструктура жилых домов, электричество, отопление должны соответствовать требованиям, глава региона отметил, что качество строительства находится на жестком контроле.

Не забывайте, какая огромная ответственность лежит на вас за качество строительства. Стройте как для себя. Дома должны быть построены качественно и сданы в соответствии с графиком. Необходимо принять во внимание критику, замечания и уделить особое внимание благоустройству вокруг домов. Наряду с газоном, своевременно должны быть посажены и деревья.Умирзак Шукеев

6 тыс. семей отметят новоселье в Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Читайте также

Алматинский BRT трансформируют с учетом критики горожан

Более 62,5 млн тенге выдано малоимущим на подключение домов к газу в Нур-Султане

Шукеев: Обращения жителей не останутся без внимания

Динара Халдарова
Шукеев Умирзак Туркестан Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления