Глава Счетного комитета доложила Токаеву об аудите

Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о выработанных подходах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы высшего органа аудита за первое полугодие 2022 года, а также о ходе исполнения отдельных поручений главы государства, сообщает Акорда.

Всего за отчетный период было проведено 14 аудиторских мероприятий на 77 объектах с охватом более 1,3 трлн тенге бюджетных средств.

Президент дал председателю Счетного комитета ряд поручений.