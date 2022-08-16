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Глава Счетного комитета доложила Токаеву об аудите

Президент принял главу Счетного комитета Наталью Годунову Фото: Акорда
Наталья Годунова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о выработанных подходах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы высшего органа аудита за первое полугодие 2022 года, а также о ходе исполнения отдельных поручений главы государства, сообщает Акорда.

Всего за отчетный период было проведено 14 аудиторских мероприятий на 77 объектах с охватом более 1,3 трлн тенге бюджетных средств.

Президент дал председателю Счетного комитета ряд поручений.

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