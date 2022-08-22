Тенге начал укрепляться на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,99 тенге, снизившись на 2,46 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 69,33 тенге (-0,45).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,88 тенге (-0,11).
По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс 479,86 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 483-480 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.
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