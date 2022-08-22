Повысят ли стоимость обучения в казахстанских вузах

Стоимость обучения в основном осталась прежней, но по некоторым вузам изменилась в пределах от 6 до 10%. Об этом на брифинге рассказал замглавы департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Ержан Амирбекулы, передает корреспондент Zakon.kz.

Поднимается вопрос об увеличении стоимости обучения в вузах. Надо отметить, что министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в июле отметил, что стоимость обучения в вузах подниматься не будет. Согласно этому поручению, вузы не поднимали стоимость обучения, но были определенные вузы, которые в начале календарного года или в начале прошлого года дифференцировали стоимость обучения. Замглавы департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Ержан Амирбекулы

Он напомнил, что когда студент подписывает договор с университетом, то в документе отмечаются условия, согласно которым стоимость может корректироваться в зависимости от инфляции.

Спикер привел в пример университет имени аль-Фараби, в котором стоимость обучения по большинству направлений сохранилась в размере 1 млн тенге в год. Однако есть отдельные специальности, по которым стоимость увеличилась на 50-100 тыс. тенге.