Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Поддержка реформ президента – основа новой платформы Amanat

заседание партии Фото: «AMANAT»
22 августа председатель Amanat Ерлан Кошанов провел совещание по разработке новой политической платформы партии. В мероприятии приняли участие депутаты парламента, общественные деятели, эксперты и представители региональных филиалов партии, сообщает Zakon.kz.

Работа над обновлением политической платформы ведется с апреля 2022 года. Открывая встречу, Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан вступил в качественно новый этап своего развития и партия Аmanat должна меняться в соответствии с новыми запросами общества.

Сегодня главой государства поставлены масштабные задачи по построению Нового Казахстана. Наша партия должна принимать самое активное участие в этой работе, быть поддержкой реформ президента. Для этого необходимо пересмотреть политическую платформу Аmanat. Она должна дать новые ценностные ориентиры для партийцев, повысить их гражданскую активность по защите интересов населения.Ерлан Кошанов

По мнению председателя партии, принципиально важно, чтобы работа над обновлением политической платформы велась исключительно в формате «слышащей партии».

председатель партии «AMANAT»

Фото: Аmanat

Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнениями. В этой работе должны принять участие все аманатовцы.

Нам надо, чтобы каждый партиец не просто знал нашу политическую платформу, а разделял заложенные в ней ценности, руководствовался ими в своей каждодневной работе. Ерлан Кошанов

В ходе заседания также выступили члены фракции Аmanat в Мажилисе Айдос Сарым, Екатерина Смышляева, Ерлан Саиров, член Бюро политсовета партии Марат Шибутов, общественные деятели Мурат Абенов, Данат Жумин, Марат Башимов, представители региональных филиалов партии и другие.

«AMANAT» разрабатывает новую политическую платформу

Фото: Аmanat

Состоялось активное обсуждение подходов, которые должны быть отражены в политической платформе партии, позволив обеспечить конкуренцию Аmanat и доверие избирателей в новых условиях.

Новая политическая платформа партии

Фото: Аmanat

По итогам заседания председатель партии дал ряд поручений по дальнейшей работе над политической платформой.

В частности, будет организовано публичное обсуждение проекта платформы, в том числе проведены экспертные встречи, кустовые совещания в регионах. В этой работе будут задействованы все филиалы партии, фракции в Мажилисе и маслихатах всех уровней.

Документ будет размещен на сайте партии и в социальных сетях для широкого обсуждения, где каждый казахстанец сможет внести по нему свои предложения.

Институт общественной политики проведет социологический опрос партийцев по приоритетам новой политической платформы. Будет организовано обсуждение проекта документа на диалоговой площадке TALQYLAU с участием экспертов, блогеров и общественников.

«AMANAT» разрабатывает новую политическую платформу

Фото: Аmanat

Итоговый проект политической платформы партии Аmanat будет обсуждаться на республиканской партийной конференции осенью текущего года.

Читайте также

В Казахстане зарегистрировано свыше 500 компаний с азербайджанским капиталом

Когда Казахстан завершит процесс демаркации границ

Прощание с Балташем Турсумбаевым состоится 16 августа

Данияр Кунафин
AMANAT Кошанов Ерлан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
школы
Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку c нового учебного года
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Техосмотр авто: что нужно знать
Техосмотр авто: что нужно знать
Кошмарный сон госслужащего: появились подробности погони, снятой в СпецЦОНе
Кошмарный сон госслужащего: появились подробности штурма в СпецЦОНе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления