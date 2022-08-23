Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру
Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.
Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.
Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).
В сравнении с прошлым годом количество поступающих увеличилось на 7 тыс. человек. Участие в тестировании приняли более 43 тыс. человек.
В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов – на профильное направление.
В этом году на магистратуру было выделено более 13 тыс. грантов.
Наиболее востребованными стали такие направления, как «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии» и «Бизнес, управление и право».
Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 28 августа.