Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2022-2023 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В сравнении с прошлым годом количество поступающих увеличилось на 7 тыс. человек. Участие в тестировании приняли более 43 тыс. человек.

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов – на профильное направление.

В этом году на магистратуру было выделено более 13 тыс. грантов.

Наиболее востребованными стали такие направления, как «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии» и «Бизнес, управление и право».