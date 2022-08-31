Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев принял отставку Умирзака Шукеева

отставка указ Шукеев Токаев Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев освобожден от должности. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства Шукеев Умирзак Естаевич освобожден от должности акима Туркестанской области, – говорится в официальном сообщении.

Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона.

Ранее стало известно, что теперь Туркестанскую область возглавляет Дархан Сатыбалды.

Напомним, что 26 августа Умирзак Шукеев подал в отставку из-за своего подчиненного – акима Кентау, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Новость по теме

Приговор экс-акиму Кентау Даурену Махажанову оставили без изменений

Позднее первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр прокомментировал решение главы Туркестанской области уйти в отставку.

Новость по теме

Скляр об отставке Шукеева: Решение правильное

Умирзак Естаевич – опытный руководитель. Решение, которое он принял, совершенно правильное. И закон о госслужбе гласит, что при признании вины подчиненного непосредственно его руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем. Поэтому то, что сделал Умирзак Шукеев, совершенно логично.Роман Скляр

Читайте также

Эмир Катара приедет в Казахстан

Какие поручения президента Казахстана уже исполнили, а что еще остается нетронутым

Где можно увидеть прямую трансляцию Послания президента народу Казахстана

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Шукеев Умирзак Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Умер Михаил Горбачев
Умер Михаил Горбачев
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Мирзагалиеву и Магауову объявлены строгие выговоры
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Вредные сочетания продуктов
Диетолог назвала самые вредные сочетания продуктов
Теннис Поражение Us Open
Елена Рыбакина на старте US Open сенсационно уступила 132-й ракетке мира
курсы валют
Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления