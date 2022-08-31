Касым-Жомарт Токаев принял отставку Умирзака Шукеева
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев освобожден от должности. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства Шукеев Умирзак Естаевич освобожден от должности акима Туркестанской области, – говорится в официальном сообщении.
Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона.
Ранее стало известно, что теперь Туркестанскую область возглавляет Дархан Сатыбалды.
Напомним, что 26 августа Умирзак Шукеев подал в отставку из-за своего подчиненного – акима Кентау, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
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Позднее первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр прокомментировал решение главы Туркестанской области уйти в отставку.
Скляр об отставке Шукеева: Решение правильное
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Умирзак Естаевич – опытный руководитель. Решение, которое он принял, совершенно правильное. И закон о госслужбе гласит, что при признании вины подчиненного непосредственно его руководитель подает прошение об отставке, которое принимается или не принимается вышестоящим руководителем. Поэтому то, что сделал Умирзак Шукеев, совершенно логично.Роман Скляр
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