Глава государства сказал те вещи, которые никто не ожидал – директор КИСИ

В отличие от предыдущих лет, в этом году глава государства впервые дважды выступил с Посланием народу Казахстана. Чем это обусловлено – рассказал в интервью журналисту Zakon.kz директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов.

– Еркин Валитханович, как вы оцениваете сегодняшнее Послание Касым-Жомарта Токаева казахстанцам?

– Обращение главы государства к народу Казахстана – это всегда знаковое общенациональное событие, дающее старт началу политического сезона в стране. Но сегодняшнее Послание было посвящено именно социально-экономическому развитию страны.

С момента президентства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане сформировалась ежегодная практика посланий народу Казахстана в начале сентября на совместном заседании палат Парламента РК. Однако нынешнее традиционное сентябрьское Послание является вторым по счету за этот год. Первое было в марте и имело четкий политический ориентир, второе, как я уже отметил, посвящено в основном социально-экономическому развитию страны.

На мой взгляд, неспроста в этом году глава государства дважды обращается к народу Казахстана. Это, в первую очередь, обусловлено серьезными внутренними и внешними вызовами, с которыми столкнулась наша страна.

В частности, трагические январские события стали большим испытанием устойчивости политической системы Казахстана, в то время, как сложная геополитическая ситуация вынуждает наши власти активно реагировать на внешние вызовы. И Казахстан справляется с ними, что бы там ни говорили внутри и за рубежом наши оппоненты.

– Получается, этот год начался с политических реформ, а заканчивается социально-экономическими…

– Вообще, то, что год начался с политических реформ, еще раз подтверждает принцип, что экономика не может идти впереди политики, так не бывает. Если мы хотим инклюзивную экономическую модель, то, прежде всего, нужна инклюзивная политическая система. А ведь долгое время в Казахстане следовали формуле "сначала экономика, а потом политика".

В результате приверженности такой стратегии в стране наблюдались признаки политической стагнации. Именно поэтому в целях их преодоления глава государства в мартовском послании обозначил ряд фундаментальных преобразований в политическом устройстве страны.

По итогам предыдущего Послания и последующего конституционного референдума, прошедшего 5 июня 2022 года, осуществляется переход к децентрализации власти, переформатированию избирательной системы, усилению защиты прав граждан, изменению административно-территориального устройства страны, вовлечению гражданского общества в процесс выработки реформ. Тем самым заложен необходимый политический фундамент для будущей экономической модернизации, которая сегодня происходит и тому подтверждение – Послание президента.

Сейчас перед властями Казахстана стоит серьезная задача по вырабатыванию мер для выхода страны из "сырьевой ловушки" и выстраиванию инклюзивной экономической системы. Поэтому все, что президент сегодня сказал про социально-экономические реформы, действительно значимо и глобально.

Более того, глава государства сказал те вещи, которые никто не ожидал. Речь идет о полной перезагрузке политического поля. Уже этой осенью начнутся внеочередные президентские выборы, а в первой половине следующего года – парламентские выборы и обновление правительства. И хотя это неожиданный шаг, он был вполне ожидаемый.

– Потому что возникали определенные коллизии между проводимыми серьезными политическими реформами и необходимостью обновления всего политического поля. И позиция президента касательно перезагрузки правительства становится уже хорошей традицией. Полная перезагрузка политического поля государства направлена именно на решение всех обозначенных главой государства фундаментальных задач.

И, конечно же, серьезным радикальным решением президента было его предложение о семилетнем и однократном сроке президента. С одной стороны, это достаточный срок для решения всех задач, которые стоят в его предвыборной платформе. С другой стороны, как правильно отметил Касым-Жомарт Токаев, это не даст монополизировать политическое управление страной.

– Какие еще важные моменты вы бы могли отметить в обращении главы государства?

– Для меня очень важно то, что глава государства акцентировал внимание и на необходимости новой административной реформы.

Действительно, нужны новые государственные управленцы, и должен быть более открытый и понятный доступ на высокие исполнительные позиции на госслужбе для всех, в том числе представителей частного сектора. У нас очень много бизнесменов, которые уже накопили свой капитал и хотели бы свои знания, свою компетенцию использовать в системе госслужбы, приносить пользу государству.

С другой стороны, речь идет о глобальном охвате, где нужны наши талантливые ребята, которые в свое время уехали за рубеж и достигли серьезных позиций в бизнесе и в других отраслях. Молодое поколение может сейчас послужить государству в строительстве Нового Казахстана. Их тоже много. Я сам общался с теми из них, которые хотят вернуться в Казахстан и своим талантом, профессионализмом, связями помогать развивать нашу страну.

– То есть эта система действительно должна быть другая?

– Конечно. Она должна быть обновленной, чтобы мы могли достичь серьезных успехов не только в экономике и социальном переустройстве, но и в политической перезагрузке. Как вы понимаете, это было одной из важнейших тем, обозначенных президентом страны в Послании.

В целом, в данном документе охвачены буквально все ключевые проблемы, которые сегодня волнуют наше общество, они касаются практически всех слоев населения. Это и снижение пенсионного возраста для женщин до 61 года, и специальные накопительные счета для детей до 18 лет, которые они потом могут использовать на приобретение жилья и получение образования. Это и дошкольная сфера, и проблемы здравоохранения, и строительство, и развитие предпринимательства, и многое другое.