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В Казахстане назначен новый вице-министр финансов

вице-министр Фото: Даурен Темирбеков/primeminister.kz
Постановлением правительства РК на должность назначен Даурен Темирбеков, передает Zakon.kz.

Даурен Темирбеков родился в 1986 году в городе Семее.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет Дружбы Народов, Университет Шеффилда (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста Управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.

В 2008-2009 годах занимал должность эксперта в Комитете госимущества и приватизации МФ РК.

В 2009-2011 годах — эксперт; главный эксперт Управления методологии  управления государственными активами Министерства финансов РК.

В 2011-2015 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства финансов РК.

В 2015-2017 годах — заместитель директора Департамента методологии  бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.

В 2017-2018 годах — заместитель директора Департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

С июня 2018 года по настоящее время являлся директором Департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

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