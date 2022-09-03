Пострадавшего в ДТП водителя спасли бойцы Нацгвардии в Алматинской области

Гвардейцы вытащили водителя, которого прижало в салоне перевернувшегося авто обломками кузова, и оказали первую медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла 2 сентября около 23:00 на трассе, напротив контрольно-пропускного пункта воинской части 6654 Национальной гвардии. Гражданский водитель на автомобиле марки Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в столб. В результате смявшаяся машина опрокинулась на правый бок.

ДТП первым заметил дежурный по КПП младший сержант Дмитрий Бакбасаров. Он вызвал карету скорой помощи и, не теряя времени, побежал на место происшествия.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В первую очередь, я узнал, какое состояние у водителя, он мог говорить, но был зажат крышей и мотором автомобиля и находился в тяжелом состоянии. Заметив, что из бензобака автомобиля вытекает бензин, принял решение вытащить мужчину из авто, так как была вероятность, что начнется возгорание, – рассказал младший сержант Бакбасаров.

Фото: Дмитрий Бакбасаров / пресс-служба Национальной гвардии РК

После гвардеец совместно с очевидцами аварии вытащил водителя из автомобиля.

К этому времени подоспел начальник медицинской службы майор Абир Ермек. Офицер успокаивал пострадавшего, оказывая ему первую медицинскую помощь.

Фото: Абир Ермек / пресс-служба Национальной гвардии РК

Благодаря военнослужащим пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и его своевременно передали бригаде скорой помощи.