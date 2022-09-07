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17 природных пожаров разгорелись за сутки в Карагандинской области

степь Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента по ЧС рассказали о том, что увеличение числа возгораний связано с высокой температурой и сильным порывами ветра до 20 м/с, передает Zakon.kz.
Из них ликвидированы 7. На контроле остаются 10, из них один степной пожар площадью 300 га в районе населенного пункта Кызылтау Шетского района и 9 степных загораний площадью не более 50 га, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех очагах задействованы силы ДЧС, ДПФ местных исполнительных органов и лесничеств. Всего в ликвидации природных пожаров и загораний задействовано 279 человек и 78 единиц техники.

ДЧС Карагандинской области обращается к гражданам о строгом соблюдений правил пожарной безопасности, не поддаваться панике и в случае необходимости обращаться на телефоны дежурно- диспетчерской службы 101, 112.

Ранее стало известно о двух пожарах в Алматы, один из которых разгорелся на Кок-Тобе. Тушили его по повышенному рангу.

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Елена Беляева
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